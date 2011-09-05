《外汇动态》欧元/美元料受支撑,但上档空间有限

0733GMT---据传欧元/美元EUR=在1.4100美元附近有需求,可能会提供部分支撑,但随着欧元区财政体质的挑战再次成为市场关注焦点,欧元持续弹升的可能性料受限.
由于美国总统关于就业的演说延後至周四,交易商本周初的关注焦点可能会继续放在欧元区上.杠杆操作人士据称会在欧元弹升至1.4170美元上方时抛售欧元.
据称部分技术分析师预期欧元将测试200日移动均线,该均线切入位目前在1.4009美元.(完)
--编译 王冠中;审校 艾茂林
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