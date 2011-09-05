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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 17:04 BJT

〔台湾债市〕100/6期五年公债中,证券业买超33.0亿台币

路透台北9月5日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,五年期公债100/6A00106=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 10.00 39.50 -29.50

票券业 0.50 4.00 -3.50

证券业 58.50 25.50 +33.00 (完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

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