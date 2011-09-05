〔台湾债市〕100/6期五年公债中,证券业买超33.0亿台币

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透台北9月5日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,五年期公债100/6A00106=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
业别 买进 卖出 买卖超金额
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银行业 10.00 39.50 -29.50
票券业 0.50 4.00 -3.50
证券业 58.50 25.50 +33.00 (完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。