台湾经济指标预测--9月6日至11月21日

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透台北9月6日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------9月5日当周------------------------------------
9/8 1600 商品出口 8月 -- +17.6%(年变动率)
9/8 1600 商品进口 8月 -- +14.0%(年变动率)
-------------------------------9月19日当周------------------------------------
9/20 1600 外销订单 8月 -- +11.12%(年变动率)
9/22 1600 季调失业率 8月 -- +4.37%
9/23 1600 工业生产 8月 -- +3.93%(年变动率)
-------------------------------9月26日当周------------------------------------
9/26 1620 M2货币总计数 8月 -- +6.18%(年变动率)
9/27 1600 领先指标 8月 -- +0.04%(月变动率)
9/29 1600 央行理监事会议 第三季 -- 重贴现率1.875%
-------------------------------10月3日当周------------------------------------
*10/5 1600 消费者物价指数(CPI) 9月 -- +1.34%(年变动率)
*10/5 1610 外汇存底 9月底 -- 4,002.94亿美元
-----------------------------11月21日当周----------------------------------------
11/21 1620 经常帐 第三季 -- 顺差90.2亿美元
-- -- 国内生产总值(GDP)统计 第三季 -- +5.02%(年变动率) (完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。