〔台湾货币市场〕短率期初稳中带软,央行本周五例行标售一年期存单(更新版)

(新增央行存单标售公告及CPI数据,并更新拆款及准备金数据)

* 提存期初市场气氛宽松

* 央行宣布本周五例行标售一年期存单

记者 张雅菁

路透台北9月5日电---台湾银行间短期利率周一稳中带软,提存期初市场气氛回复轻松,然而在对本月底央行是否持续升息仍未有定论下,利率亦乏太大的下跌空间.

央行在傍晚宣布本周五将进行每月例行的1,000亿台币一年期央行存单标售,下周二发行,将成为研判市场对央行本月底是否持续升息的预期指标之一;而根据今日甫公布的8月CPI年增率颇为温和,使得市场对央行9月底将暂停升息的预期正持续升温中.[ID:nCT0395044]

"目前我们认为央行升息的机率不到50%,在市场上可能10个分析师只有二,三个人认为会升息,"台北花旗银行首席经济学家郑贞茂在CPI数据公布後称.

央行今日调升委托大型银行代收隔夜资金利率0.1基点,至0.388%.上周则是调升两次,分别升0.1基点.

另一银行人士指出,亦将观察银行间短期资金调度的落点.以往在央行理监事会召开当月,银行间多习于将到期落点安排在央行会前,而得以在央行如预期升息後,再行配置于升息後的标的;然而目前似乎有些倾向将落点安排在跨月的迹象,这将意谓着押注央行不会升息.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.393%,上日在0.394%;区间为0.295-0.790%,上日在0.294-0.790%.

2-7天拆款利率区间在0.388-0.800%,区间高档下移,上日在0.387-0.840%.

**短票发行量不多**

短票市场方面,票券商称,发票量不多,加以民间法人承作颇积极,使得要求利率较高的银行间承作比重降低,而利率也朝0.86%集中,仅极少量与大型公股行库承作0.87%,主要系为维持客户关系.另外少量在0.85%的利率则为较短天期.

"银行间利率往0.86%集中,但也没有再往下...,0.85%比较困难,要真的很宽松,"另一大型票券商人士称.

30天期内短票主要利率主要在0.86%,上日在0.86-0.87%.

央行今日共发行1,432亿台币存单.相较存单到期金额1,546亿,存单发行馀额减少114亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期金额共1兆351.5亿台币,接下来依序为周二141.5亿、周三4,852.50亿、周四914亿、周五2,897.50亿.紧缩因子方面,本周五将有350亿台币国库券交割.

拆款中心数据PIBC显示,周一当日超额准备为负100亿台币,累计超额准备为负76亿台币,加计前期1%的超额准备为1,120亿台币.

**RP利率未有变化**

债市同业附买回(RP)利率周一未有变化.时逢提存期初,来自投信和寿险端资金供应充裕,加上近日债市交易量少,交易商没有大的资金缺口需弥平,整体市场资金略为偏松.

资金调度人士表示,本周资金松紧因子少,加上月初市场特殊资金需求并不高,预料资金将可平稳度过.不过,投信与寿险对利率坚持依旧,RP利率不见下调的可能.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,与上日相同.

台湾五年期公债100/6殖利率A00106=TWO今日收低5.26基点,触及0.9550%的同年期券TW5YT=OTC去年11月9日收报0.9420%以来最低收盘位.[TW/CN](完)