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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 18:16 BJT

〔亚洲橡胶〕9月5日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月5日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

9月 352.0 31 352.0 44

10月 354.4 19 -- --

11月 354.9 48 -- --

12月 357.5 176 359.1 11

1月 359.2 1698 360.8 670

2月 360.9 5349 363.0 1281

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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