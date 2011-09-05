〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连续四日上涨,惟升势温和

路透伦敦9月5日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一升至近九个月高位,延续几近日的升势,尽管升速有所放缓.

经纪商称,船只日益供过于求,料在未来数月限制乾散货运费的上涨.

整体指数上涨0.57%,或10点,至1,750点,连续第四天上涨,而且来到自12月24日以来最高位.指数在上个月已触及近七个月高位.

澳洲向中国的煤炭和铁矿石出口增多,提振了海岬型市场.向日本的煤炭出口也增加.

"远期运费协议(FFA)增势放缓,且乾散货市场并没有从较小型船只找到支撑,我们预期指数增势将从当前水准放缓,并暂时歇息,"RS Platou Markets周一表示.

8月稍早该指数连续18个交易日下滑後降至逾三个月来的最低.目前走势仍然不稳,较上年同期仍低逾30%.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨0.67%,平均获利升至每日24,199美元,是自从去年12月20日以来的最高位.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上扬0.25%,平均每日获利为13,103美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)