〔香港新股〕三一重工及徐工机械已同步进行推介,共将募54亿美元--IFR

路透9月6日电---据汤森路透旗下IFR报导，两家中国重型机械公司昨日同时开始为香港上市进行推介，涉及募资总额高达54亿美元。而两笔发行近乎相近的时间表，可能会使公司争取投资者的过程变得更加复杂和困难。

三一重工(600031.SS)将于9月19日路演，26日结束簿记建档，27日定价。该公司只做六天的路演，比一般发行的路演时间短，似乎表明了发行人的信心。而规模相对较小的徐工机械(000425.SZ)，暂定于9月19日开始路演，定价时间则定于9月28日。

据推介研究报告指出，三一的推介参考价格区间相当于12.5至16.5倍的2011年市盈率，或者9.6至12.9倍的2012年市盈率。徐工的参考价格区间为12.1至17.9倍的2011年市盈率，以及8.6至12.7倍的2012年市盈率。

三一计划通过上市募集约34亿美元。该公司是次发行13.4亿新股，相当于发行後总股本的15%，并附有2.01亿新股的超额配售权。募集资金将用于建造新的生产设备、扩展产品线和海外运营，偿还银行贷款，并用作流动资金。美银美林、花旗(C.N)和中信证券国际负责安排。

徐工则拟募资最多15亿美元。公司此次将发行5.16亿新股，占扩大後总股本20%，并附有15%的超额配售权。募得款项将用于提升产能、增扩服务和销售网络、发展金融租赁业务、购买设备，以及加强研究能力。法巴行(BNPP.PA)、中金、瑞信(CS.N)CSGN.VX、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、麦格理(MQG.AX)和摩根士丹利(MS.N)任联席主承销商。(完)

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