〔中国新债〕浦发银行拟发行共184亿元10及15年期次级债--IFR

路透9月6日电---据汤森路透旗下IFR报导，据悉，浦发银行(600000.SS)已委任中信证券(600030.SS)和国泰君安联席主承销其总额184亿元人民币（28.8亿美元）双品种次级债券。

其中，10年期品种（附第5年末发行人赎回权），利率区间5.5%-5.9%；15年期品种（附第10年末发行人赎回权），发行利率区间5.7%-6.1%。

联合资信给予本期次级债AA+信用评级，发行人主体信用评级则为AAA级。

是次发行将是浦发银行在2011至2013年间发行总额不超过500亿元人民币次级债券计划的第一期，发行募集资金将补充该行附属资本。据悉，发行将于本月内完成。

至2010年末，浦发银行资本充足率为12.02%，核心资本充足率为9.37%，不良贷款比例则为0.51%。公司曾于去年通过向中移动广东公司定向增发A股等方式补充资本。(完)

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