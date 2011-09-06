《台湾报摘》--经济日报9月6日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--欧洲股市5日一度暴跌近6%,国际油价跌、金价再升破1,900美元大关,主要是最新数据持续指向欧美经济前景日趋黯淡,且德国总理所属政党在地方选举上失利,欧债危机又有加深迹象.
* 其他:
--台塑集团旗下公司昨日举行8月业绩说明会,台塑(1301.TW)等四家上市公司前八月累计营收突破1兆台币,年增3.4%;受麦寮六轻7月30日火警停工影响,单月营收仅南亚(1303.TW)月增10.1%,其馀三公司都衰退,台塑化(6505.TW)月衰退幅度更达56.8%.
--台湾高铁公司2633.TWO今年上半年获利19.8亿台币,是营运四年多来首次出现盈馀.高铁董事长欧晋德表示,高铁的"第一道曙光出现,但难关还没过."高铁要真正获利,折旧问题一定要解决.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。