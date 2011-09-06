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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 08:21 BJT

《台湾报摘》--经济日报9月6日

* 头版头条:

--欧洲股市5日一度暴跌近6%,国际油价跌、金价再升破1,900美元大关,主要是最新数据持续指向欧美经济前景日趋黯淡,且德国总理所属政党在地方选举上失利,欧债危机又有加深迹象.

* 其他:

--台塑集团旗下公司昨日举行8月业绩说明会,台塑(1301.TW)等四家上市公司前八月累计营收突破1兆台币,年增3.4%;受麦寮六轻7月30日火警停工影响,单月营收仅南亚(1303.TW)月增10.1%,其馀三公司都衰退,台塑化(6505.TW)月衰退幅度更达56.8%.

--台湾高铁公司2633.TWO今年上半年获利19.8亿台币,是营运四年多来首次出现盈馀.高铁董事长欧晋德表示,高铁的"第一道曙光出现,但难关还没过."高铁要真正获利,折旧问题一定要解决.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 丁淑琴

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