〔欧洲经济〕欧洲央行总裁特里谢相信希腊将采取行动,以利纾困案推动

路透巴黎9月5日电---欧洲央行(ECB)总裁特里谢周一表示,他相信希腊政府会做出让欧盟-国际货币基金组织(IMF)纾困案继续下去所需的决定,但时间所剩不多.

特里谢并承认,欧洲央行专家和IMF之间就欧洲银行资本重组需求的看法有所不同.此前IMF官员预估资本缺口达2,000亿欧元.

欧洲央行、IMF和欧盟官员周五中断对希腊新一批援助的谈判,因不同意希腊解释的削减赤字进度落後于计画的原因.

特里谢表示,三方官员已经给了希腊政府时间,以采取决定来让欧盟-IMF纾困计画得以继续下去.三方官员预定在9月中重回希腊.

"希腊政府做出当前情势所需决定的时间显然非常短,"特里谢接受LCI电视专访时表示.

"希腊政府了解到该讯息,且将会采取必要措施来达到己订下的目标."

"我们只是在要求他们做到先前同意的事情,其他没别的,"特里谢表示."他们入不敷出,不能这样下去...还要时间才能回到正常的情况,(但)仍需采取举措."(完)