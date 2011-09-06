《台湾报摘》--工商时报9月6日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--全球经济不振并引发二次探底的忧虑,为因应再次突发金融危机,中、日、韩三国金融监理机构今日上午首度举行电话会议,以加强三国的合作和应变能力.
* 其他:
--苹果(AAPL.O)iPhone 5外传延後至10月21日上市.据指出,本次由鸿海(2317.TW)及和硕(4938.TW)取得iPhone 5组装订单,其中鸿海夺下85%组装产能,并开始小幅试产.
--银行公会明年工作重点出炉,除落实金融消费者保护法、债务清理法草案、个人资料保护法等相关事宜,推动长天期利率指标更被列为优先项目.银行业人士指出,台湾长期处于资金宽松环境,建立长天期利率指标有助推动授信业务.
--新能源政策9月份将出炉,马政府主张核四厂务必商转.据府院估算,核四若不商转,2014年後将面临缺电危机,尤其2015年备用容量率降至只剩2%多,经济发展将面临很大缺电危机.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。