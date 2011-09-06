《台湾报摘》--工商时报9月6日

* 头版头条:

--全球经济不振并引发二次探底的忧虑,为因应再次突发金融危机,中、日、韩三国金融监理机构今日上午首度举行电话会议,以加强三国的合作和应变能力.

* 其他:

--苹果(AAPL.O)iPhone 5外传延後至10月21日上市.据指出,本次由鸿海(2317.TW)及和硕(4938.TW)取得iPhone 5组装订单,其中鸿海夺下85%组装产能,并开始小幅试产.

--银行公会明年工作重点出炉,除落实金融消费者保护法、债务清理法草案、个人资料保护法等相关事宜,推动长天期利率指标更被列为优先项目.银行业人士指出,台湾长期处于资金宽松环境,建立长天期利率指标有助推动授信业务.

--新能源政策9月份将出炉,马政府主张核四厂务必商转.据府院估算,核四若不商转,2014年後将面临缺电危机,尤其2015年备用容量率降至只剩2%多,经济发展将面临很大缺电危机.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.