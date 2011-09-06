〔新债招标〕台化五年期公司债以1.38%定价,低于市场预期--标售文件

路透台北9月6日电---台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台湾化纤(1326.TW)标售的五年期无担保公司债,周二宣布以1.38%定价,低于市场预期的1.40-1.45%.

此为台塑集团因六轻大火被勒令停工,且评等展望下调後,首家企业恢复标售公司债.根据承销商提供的标售文件,总计本次公司债标售金额为40亿台币.

台化所属的台塑(1301.TW)集团,为台湾主要公司债发行者;台化长期发行人评等为"twAA-",但评等展望在六轻工安事件後,遭中华信评由"稳定"调为"负向".[ID:nCT0386028]

台塑集团位于麦寮六轻工厂7月底发生大火.一年七次的火灾公安事故,迫使集团旗下的台塑石化(6505.TW)董事长王文潮与总经理苏启邑请辞负责.行政院也要求相关设施停工检查维修.[ID:nCT0471345](完)