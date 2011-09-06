《新兴市场重要经济事件预告》--9月6日-9月13日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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9月6日(二)
新加坡--世界银行基础设施金融峰会,世行行长佐利克出席(0100).
马卡蒂市--菲律宾央行总裁菲律宾央行总裁泰谭柯、副总裁Diwa Guinigundo将在联合国亚太经济与社会委员会(UNESCAP)举行的"高阶区域政策对话"中发表演说.(0030)
布达佩斯--匈牙利央行举行非利率决定的会议.
华沙--波兰货币政策委员会会议(至9月7日).
布加勒斯特--罗马尼亚央行总裁Mugur Isarescu出席新书发布会(0800).
坎帕拉--乌干达央行公布9月货币政策声明(0730).
约翰内斯堡--南非副财长Nhlanhla Nene在退休基金学会的年度会议中发表演讲.
9月7日(三)
曼谷--泰国央行总裁张旭州公布8月会议纪录(0200).
阿布扎比--阿拉伯联合酋长国阿拉伯财政部长理事会会议.
华沙--波兰货币政策委员会会议(最後一日).
布达佩斯--匈牙利央行公布8月23日议息会议纪录(1200).
波兰克莱尼卡--波兰总统Bronislaw Komorowski出席东欧经济论坛.
圣地亚哥--智利央行公布季度货币政策报告.
9月8日(四)
首尔--韩国央行货币政策委员会(MPC)会议.
吉隆坡--马来西亚央行货币政策委员会(MPC)会议.
马尼拉--菲律宾货币政策委员会会议.
雅加达--印度尼西亚央行理事会会议.
贝尔格莱德--塞尔维亚货币政策委员会会议.
利马--秘鲁央行举行议息会议.
伦敦--中国人民银行行长周小川在英国企业董事协会(Institute of Directors)发表谈话.
墨西哥城--墨西哥央行总裁卡斯腾斯参加评级机构穆迪的年度会议.
墨西哥城--墨西哥政府提交2012年预算给国会.
9月9日(五)
法国马赛--七国集团(G7)部长级会议(至9月10日).各国财长和央行总裁将出席.
墨西哥城--墨西哥央行公布8月26日货币政策委员会(MPC)会议纪录.
9月11日(日)
加州圣弗兰西斯科--第三届亚太经合组织(APEC)高级官员会议及其他相关会议(至9月26日).
9月12日(一)
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布月度石油市场报告.
9月13日(二)
暂无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。