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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 08:32 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--9月6日-9月13日

(除特别说明,均为GMT时间)

9月6日(二)

新加坡--世界银行基础设施金融峰会,世行行长佐利克出席(0100).

马卡蒂市--菲律宾央行总裁菲律宾央行总裁泰谭柯、副总裁Diwa Guinigundo将在联合国亚太经济与社会委员会(UNESCAP)举行的"高阶区域政策对话"中发表演说.(0030)

布达佩斯--匈牙利央行举行非利率决定的会议.

华沙--波兰货币政策委员会会议(至9月7日).

布加勒斯特--罗马尼亚央行总裁Mugur Isarescu出席新书发布会(0800).

坎帕拉--乌干达央行公布9月货币政策声明(0730).

约翰内斯堡--南非副财长Nhlanhla Nene在退休基金学会的年度会议中发表演讲.

9月7日(三)

曼谷--泰国央行总裁张旭州公布8月会议纪录(0200).

阿布扎比--阿拉伯联合酋长国阿拉伯财政部长理事会会议.

华沙--波兰货币政策委员会会议(最後一日).

布达佩斯--匈牙利央行公布8月23日议息会议纪录(1200).

波兰克莱尼卡--波兰总统Bronislaw Komorowski出席东欧经济论坛.

圣地亚哥--智利央行公布季度货币政策报告.

9月8日(四)

首尔--韩国央行货币政策委员会(MPC)会议.

吉隆坡--马来西亚央行货币政策委员会(MPC)会议.

马尼拉--菲律宾货币政策委员会会议.

雅加达--印度尼西亚央行理事会会议.

贝尔格莱德--塞尔维亚货币政策委员会会议.

利马--秘鲁央行举行议息会议.

伦敦--中国人民银行行长周小川在英国企业董事协会(Institute of Directors)发表谈话.

墨西哥城--墨西哥央行总裁卡斯腾斯参加评级机构穆迪的年度会议.

墨西哥城--墨西哥政府提交2012年预算给国会.

9月9日(五)

法国马赛--七国集团(G7)部长级会议(至9月10日).各国财长和央行总裁将出席.

墨西哥城--墨西哥央行公布8月26日货币政策委员会(MPC)会议纪录.

9月11日(日)

加州圣弗兰西斯科--第三届亚太经合组织(APEC)高级官员会议及其他相关会议(至9月26日).

9月12日(一)

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布月度石油市场报告.

9月13日(二)

暂无重要经济事件.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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