〔国际油市〕NYMEX原油下滑,因衰退疑虑罩顶

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透柏斯9月6日电---美国原油期货周二在亚洲盘初下跌,因衰退疑虑持续打压市场.此前汇丰中国服务业采购经理人指数(PMI)降至调查历史最低值[ID:nCN1943479],且欧债疑虑挥之不去.
0008GMT时,纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货CLc1下跌2.75美元,至每桶83.70美元.
洲际交易所(ICE)布兰特原油期货LCOc1持平,报每桶110.08美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。