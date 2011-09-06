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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 08:48 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油下滑,因衰退疑虑罩顶

路透柏斯9月6日电---美国原油期货周二在亚洲盘初下跌,因衰退疑虑持续打压市场.此前汇丰中国服务业采购经理人指数(PMI)降至调查历史最低值[ID:nCN1943479],且欧债疑虑挥之不去.

0008GMT时,纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货CLc1下跌2.75美元,至每桶83.70美元.

洲际交易所(ICE)布兰特原油期货LCOc1持平,报每桶110.08美元.

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