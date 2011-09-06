〔台湾新债〕鸿海周四将标售60亿台币五年期公司债--标售文件

路透台北9月6日电---全球最大消费电子产品代工厂--鸿海(2317.TW)将于周四标售五年期无担保公司债,总额60亿台币,此为该公司今年第四度标售公司债.

据证券商所接到的竞价通知,鸿海预计发行的五年期公司债,可依竞价结果增加或减少发行金额,惟增加金额以不超过发行总额的50%为上限,减少金额以不超过发行总额的20%为限.投标截止时间为周四上午11点.

证券商表示,预期鸿海将在投标截止後一至两天内宣布结果,并预订在10月发行.

鸿海前次公司债标售是在5月底,其中五年期以1.51%定价,较前月发行同年期债的1.43%升8个基点,也高于市场预期的1.45-1.50%区间.至于七年期无担保公司债未能发行,总计49.5亿的额度,全数以五年期发行.[ID:nCT0444725]

鸿海今年已发行三期金额共120亿台币公司债.公司于8月底又公告表示,将在不超过120亿台币的总额之内,发行今年度无担保公司债,目的是偿还短期负债.[ID:nCT0393222]

鸿海在中华信评的评等为"twAA+".(完)

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