〔台湾债市〕RP利率持平,月初资金显宽裕但仍以到期续作为主

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月6日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持平.月初资金维持适度宽裕,投信将定存到期及申购款投入RP市场,但交易商不一定有余券承作,以到期续作为主.
至于月底央行利率决策预期,市场看法分歧.资金调度人士表示,若以隔拆代收利率不断提高来看,月底或有升息的可能;不过,有交易商认为,央行于公开市场操作即能满足调节需求,预估将暂时维持利率不变.
他们并表示,先看本周五364天期央行存单的标售结果,以逐步厘清市场情势.而RP利率在无其他重大松紧因子影响下,本周交投利率料可持稳.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.(完)
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。