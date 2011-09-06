〔台湾债市〕RP利率持平,月初资金显宽裕但仍以到期续作为主

路透台北9月6日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持平.月初资金维持适度宽裕,投信将定存到期及申购款投入RP市场,但交易商不一定有余券承作,以到期续作为主.

至于月底央行利率决策预期,市场看法分歧.资金调度人士表示,若以隔拆代收利率不断提高来看,月底或有升息的可能;不过,有交易商认为,央行于公开市场操作即能满足调节需求,预估将暂时维持利率不变.

他们并表示,先看本周五364天期央行存单的标售结果,以逐步厘清市场情势.而RP利率在无其他重大松紧因子影响下,本周交投利率料可持稳.