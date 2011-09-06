《热点透视》亚洲债券在市场恐慌中提供了新型态的避险管道

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold 编译 王冠中

路透香港9月5日电---市场或许已经站稳了脚步,但一连串负面的经济和政治消息,仍使全球经济前景蒙上阴影.再次出现8月市场动荡的风险不容忽视.亚洲债券为上月的风暴提供了避险,尽管信用违约互换(CDS)也因风险胃纳消退而飙升.若下次风暴果真出现,买进亚洲债券和CDS,并且透过期权来对冲汇率风险,或为全身而退的方式.

美国房市和就业数据疲弱,损及亚洲出口和工业生产.尽管关于美国经济会放缓还是停滞的辩论依旧沸沸扬扬,但几乎可以肯定的是,华府的政策官员们会再次令市场失望.

上回市场动荡是在美国讨论举债上限时,亚洲股市随着全球市场挫跌.摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太股市指数当时下滑了10%,韩国股市挫跌近13%.然而,亚洲债券却表现亮眼.美林美元计价印尼公债回报率指标在8月上扬2.5%,而其菲律宾公债回报率指标则上扬了2%.

亚洲债券的人气,反映了市场对亚洲公债与西方公债相对风险的看法出现巨大改变.市场先前都认为亚洲债券风险较高,当全球经济面临威胁时,亚洲债券便会下滑.这样的陈旧思想仍影响着亚洲CDS市场.尽管亚洲债券在8月风暴中晋升避险地位,收益率(殖利率)下跌,但CDS依旧上扬,意味着担保违约成本升高.

对于担心8月情况会重现的投资人来说,这是个有意思的好机会.债券价格和CDS原本应呈负相关,但现在出现连袂上扬的情况,两者交易的本质也改变了.

只是这样的关联可能还会改变,让投资人措手不及.而汇率也是这项投资策略的风险.除了日圆上涨外,多数亚洲货币均在8月下滑.这降低了全球投资人在债券上的回报率.买进这些货币的汇率卖权,有助抵销这项风险.另外还有美国国会与联邦储备理事会(FED)祭出果断政策进而提振了全球经济的风险.但这是多数投资人会乐见的下档风险.(完)