〔台湾股市〕盘中跌幅扩大,欧洲主权债务危机担忧重燃

路透台北9月6日电---台湾股市周二盘中跌幅扩大至逾2%,追随区域主要股市下跌的走势,因担心欧洲主权债务危机或引发第二轮银行业危机.

本地时间12:19,加权股价指数.TWII大跌2.06%或155.8点,报7,395.77点,上一交易日亦大跌2.65%.

欧洲股市周一挫跌4%,金融股下跌至两年来最低水准.美国股市周一休市,但标准普尔500指数期货SPc1ESc1在亚洲时段下挫2.3%.[ID:nCN1946329]

台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股卖超192.63亿台币,为连续第二日卖超.[ID:nCT0395130]