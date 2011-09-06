〔台湾股市〕盘中跌幅扩大,欧洲主权债务危机担忧重燃

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北9月6日电---台湾股市周二盘中跌幅扩大至逾2%,追随区域主要股市下跌的走势,因担心欧洲主权债务危机或引发第二轮银行业危机.
本地时间12:19,加权股价指数.TWII大跌2.06%或155.8点,报7,395.77点,上一交易日亦大跌2.65%.
欧洲股市周一挫跌4%,金融股下跌至两年来最低水准.美国股市周一休市,但标准普尔500指数期货SPc1ESc1在亚洲时段下挫2.3%.[ID:nCN1946329]
台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股卖超192.63亿台币,为连续第二日卖超.[ID:nCT0395130]
--记者 张雅菁; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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