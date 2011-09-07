(重温稿)《英国央行焦点》通胀疑虑仍高,央行料暂不提出进一步量化宽松

* 事件:英国央行9月货币政策委员会(MPC)会议

* 时间:9月7-8日,将于9月8日1100GMT宣布决议

* 预估:利率料维持0.5%不变,2,000亿英镑量化宽松亦料不会改变

路透伦敦9月5日电---全球制造业放缓及股市重挫料将是英国央行本周货币政策会议的讨论重点,但多数经济分析师预计央行暂不会推出任何进一步刺激举措.

英国央行自2009年3以来即维持利率于0.5%的纪录低点,且从2009年3月至2010年2月通过量化宽松计画买入2,000亿英镑(3,240亿美元)的英国政府公债以提振经济.

然而,英国从金融危机中的复苏脚步自去年底以来有些不稳,过去三个月有愈来愈多迹象显示美国和欧元区的成长也在放缓.

但由于通胀仍位居英国央行2%目标的两倍以上,且未来几个月有可能达到5%的高点,多数分析师至今并不预测英国的货币政策会即将放松.

路透8月31日公布对60名经济分析师的调查结果显示,英国央行将扩大资产购买计画的机率为35%.[ID:nCT0394140]

然而部份投资者有不同观点.投资银行高盛英国公债部门9月1日公布的调查显示,其68名参与调查的客户中逾七成预期英国还会祭出更多量化宽松措施--多数认为时间会在2011年11月和2012年1月间.

"英国央行的心境正在转变."法国兴业银行分析师Brian Hilliard指出."我认为决策者正转朝推出另一波(量化宽松)思考,尽管这是否正确还有争议."

**悲观看法**

一直以来立场温和的英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在为路透撰稿的一篇专栏中,呼吁各央行采取进一步行动来支撑复苏.[ID:nCN1935633]

上个月,就在英国央行公布更为悲观的增长和通胀预估前不久,MPC中立场较强硬的戴尔和威尔,也不再呼吁升息.

威尔在随後一次讲演时说,目前不是进一步购买资产的适当时机,因经济仍比英国央行上回实施量化宽松时好.但他认为若有需要,购买长天期英国公债可起作用.

部分分析师和对通胀立场强硬的前MPC委员森坦斯[ID:nCN1940547]对此有所质疑.那些分析师认为信心疲弱、银行体系四分五裂,使英国经济陷入类似流动性陷阱的境地.

然Hilliard表示,本月仍"大有可能"出现另一名决策者加入普森的行列,支持进一步资产购买.

对英国经济前景相对悲观的IHS Global Insight分析师Howard Archer也相信,对通胀的忧虑,使对量化宽松的讨论不致转变为实际行动的表决.

"我们的印象是,基于当前消费者物价指数(CPI)居高不下,长期通胀风险仍大,因此多数MPC委员对回到量化宽松的老路都有顾忌."他在给客户的报告中称."我们目前倾向认为,只有当经济真的重新陷入衰退时,才会提出进一步量化宽松."(完)