〔欧洲经济〕欧盟执委会主席称,欧洲领袖有强烈决心维持欧元区稳定(更新版)

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路透坎培拉9月6日电---欧盟执委会主席巴罗索周二为欧盟领袖解决欧债危机的政治决心提出辩解,尽管外界质疑欧洲领袖似乎无能阻止经济重陷衰退,避免新一波金融危机.

巴罗索在澳洲一项会议发表演说,上日欧洲金融市场大跌,欧元挫低,意大利公债收益率(殖利率)飙升.

"我相信我们会予以化解,"巴罗索在澳洲国立大学一场演说中表示."我们已经做了很多,目前正在完成一项非常复杂的设计.我可以坦白告诉大家,我认为欧元区领导人及成员国有强烈决心,要支持欧元区金融稳定及欧元."

巴罗索指出,财政整顿是欧洲最大挑战.

他表示,欧元仍然是一个稳定可靠的货币,欧洲领袖会采取一切必要措施,确保欧元区金融稳定.

"欧元仍然是极为重要、可靠、稳定的货币,"他称."欧洲领袖、国际货币基金组织(IMF)及提供多数援助的国家,将竭尽所能及一切必要手段,以维持欧元区金融稳定."

巴罗索表示,欧盟仍致力于在亚洲及太平洋地区建立关系."欧洲的未来取决于在全球事务的参与与角色调整,而不是内斗."

"要达成这个目标,我们正朝向在国家预算及欧元区治理采取可信的中长期作法,这个进程的全部效应将在未来三年逐渐明显."(完)