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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 11:32 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收低1.2%触及两周低点,受欧美疑虑打压

路透东京9月6日电---日本股市日经指数周二跌至两周低点,此前主权债务疑虑重创欧洲股市,令日股遭到打击,且投资人担心美国即将公布的就业措施,恐怕不足以提振对美国经济的信心.

东芝(6502.T)挫跌,市场担心东芝可能进行股权融资,此前一篇报导称,东芝将提高在核电厂企业Westinghouse Electric的持股;本周五为期货及选择权结算日,亦对市况造成压力.

目前市场焦点转移至美国总统奥巴马周四国会演说,演说将以就业为重点.

日经指数.N225早盘收跌1.2%,至8,676.12点,成交偏淡,日经指数今日恐将连续第三个交易日收低,周一已回吐上周涨幅.

东证股价指数.TOPX下跌1.1%,至747.79点.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 高琦

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