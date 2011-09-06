〔日本股市〕日经指数早盘收低1.2%触及两周低点,受欧美疑虑打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月6日电---日本股市日经指数周二跌至两周低点,此前主权债务疑虑重创欧洲股市,令日股遭到打击,且投资人担心美国即将公布的就业措施,恐怕不足以提振对美国经济的信心.
东芝(6502.T)挫跌,市场担心东芝可能进行股权融资,此前一篇报导称,东芝将提高在核电厂企业Westinghouse Electric的持股;本周五为期货及选择权结算日,亦对市况造成压力.
目前市场焦点转移至美国总统奥巴马周四国会演说,演说将以就业为重点.
日经指数.N225早盘收跌1.2%,至8,676.12点,成交偏淡,日经指数今日恐将连续第三个交易日收低,周一已回吐上周涨幅.
东证股价指数.TOPX下跌1.1%,至747.79点.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。