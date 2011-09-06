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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 12:01 BJT

〔路透基点〕北京奔驰汽车寻求三笔五年期贷款,总额128亿元人民币

路透香港9月5日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,北京奔驰汽车有限公司目前正寻求三笔五年期贷款,总额128亿元人民币,公司大股东北京汽车工业控股公司第二笔贷款将于一个月内定案.

北京奔驰汽车第一笔贷款约为50亿元,牵头行为中国农业银行,资金用途为兴建新的生产线.

第二笔贷款规模在48-50亿元间,牵头行为中国交通银行,资金用途为设立新的发动机工厂.中信银行安排第三笔贷款所得的28亿元款项,亦将用于兴建这家新发动机生产工厂.

第二笔及第三笔贷款利率均为中国人民银行利率的100%.

"加码利率有点低,我们正与公司协商,期能调高加码幅度,抑或收取更多承诺费,"一名消息人士表示.

"公司希望在11月以前签定这三笔交易,"另一名消息人士补充说."但我们尚未接获来自市场的正面回应."(完)

--编译 龚芳;审校 孙茉莉

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