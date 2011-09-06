〔路透基点〕北京奔驰汽车寻求三笔五年期贷款,总额128亿元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月5日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,北京奔驰汽车有限公司目前正寻求三笔五年期贷款,总额128亿元人民币,公司大股东北京汽车工业控股公司第二笔贷款将于一个月内定案.
北京奔驰汽车第一笔贷款约为50亿元,牵头行为中国农业银行,资金用途为兴建新的生产线.
第二笔贷款规模在48-50亿元间,牵头行为中国交通银行,资金用途为设立新的发动机工厂.中信银行安排第三笔贷款所得的28亿元款项,亦将用于兴建这家新发动机生产工厂.
第二笔及第三笔贷款利率均为中国人民银行利率的100%.
"加码利率有点低,我们正与公司协商,期能调高加码幅度,抑或收取更多承诺费,"一名消息人士表示.
"公司希望在11月以前签定这三笔交易,"另一名消息人士补充说."但我们尚未接获来自市场的正面回应."(完)
--编译 龚芳;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。