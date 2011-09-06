《Russell专栏》中国需求或许能支撑大宗商品,令其免于与股市同样惨跌

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 蔡美珍

路透新加坡9月5日电---随便翻翻各家银行及媒体的评论,会让人觉得股市在上个月市场风暴之中受创最重,不过事实上,油和铜的灾情一样惨烈.

有人说8月的剧烈震荡是在反映全球经济前景的不确定性,价格下跌则显示,投资人基本上已经对已开发国家今年经济成长不抱期望,忧心再度沦入经济衰退.

纽约原油价格8月份重挫7.2%,铜价大跌5.7%,相较于美国股市标准普尔500指数的下跌5.7%,可说是有过之而无不及.

而且凄惨的不只是8月.目前原油比今年4月高点大跌约25%,铜价比2月高点下跌约11.3%.标普500指数比4月高点下跌约14%.

芝加哥玉米期货8月份逆势上涨13.8%,因为收成预估恶化.

当然,黄金持续大放异彩,8月共上涨12.1%,今年以来劲升35%.不过从某些角度而言,黄金现在成了大宗商品的反指标,因为看好黄金上涨,其实就是预期其他商品都会很惨.

纽约原油与标普500指数走势对照图,请点击(here)

沪铜与伦铜套利价差变化,请点击(here)

大宗商品很突出的一点在于,许多大宗商品分析师仍然相当乐观看多,与股市分析师截然不同.

大宗商品的多头行情现在似乎全指望两个不甚牢靠的支柱:中国的持续需求,以及美国与欧洲躲过经济衰退.

中国那根支柱的支撑力本周将面临严峻考验,周六将公布8月进出口数据.

对于那些仍然相信中国需求将推动价格上涨的投资人来说,这项数据似乎变成了寄托希望的最後一根稻草.如果石油及铜的进口数字不够亮丽,可能就是压垮多头的那根稻草.

那怎麽样才算是亮丽的数字?

先看石油,7月数据显示,中国原油日进口量触及一年低位458万桶,7月总进口1,943万吨.

8月进口量要接近2,100万吨,才能让投资人相信中国石油需求仍然强劲.

由于最近几个月油价持续下滑,中国8月石油进口量上升的机率很高,多项分析显示,中国方面倾向在价格下跌之後的几个月期间扩大买进.

至于铜,7月进口量触及六个月高位,较前一个月增加9.5%.

8月能否重演这种表现,大多要看中国买主是否认为伦铜与沪铜的套利价差够吸引人.

以美元计算并加上中国17%增值税後,6月及7月伦铜价格高于沪铜,这段时间也就是8月铜进口敲定的期间;但5月及6月伦铜价格则与沪铜相当,这段时间是7月船货的敲定期.

这个套利价差在8月转正,因此第四季中国铜进口数量更有可能成长.

在经济面,8月中国官方采购经理人指数(PMI)小升至50.9,高于7月的50.7,显示制造业成长仍然稳固,有可能以两位数速度扩张.

但利率及通胀升高的影响,很可能压抑中国对大宗商品的需求,促使中国继续以库存满足国内需求,而非进口.

欧洲与美国在年底之前这段期间勉强挤出微幅成长躲过经济衰退,或许仍然是最有可能的结果,但中国成长题材必须靠本周的进口数据注入强心针,才能够继续发酵.(完)