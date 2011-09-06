〔台湾货币市场〕短率大致持稳,但外商银短钱供给水位有限

* 外商银可供拆出水位有限

* 央行一年期存单标售前,冲销力道似减缓

记者 张雅菁

路透台北9月6日电---台湾银行间短期利率周二大致持稳,尽管外商银的短钱供给有限,但在本周一年期央行存单标售前,央行似又刻意营造适度宽松的市况,且时值提存期初,短率尚属稳定.

市场人士指出,本月以来外资仍持续呈现卖超台股,加以国际金融市场的动荡,均令外商银调度偏向保守,可供同业拆借的水位有所降低.虽然有拆入需求的银行不至于找钱无门,但必须多花点功夫.

"外商变保守...,找钱没那麽多,"一外商银行人士称,"但没钱借就没钱,我们也不会把利率往上调."

此外,本地银行人士指出,央行已宣布本周五将例行标售一年期存单,在此之前,央行在接受例行存单申购及透过大型银行代收隔夜资金的力道,预期均将有所减缓,复制以往在标售前营造宽松气氛的模式.

本地时间14:25,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.401%,上日在0.393%;区间为0.388-0.750%,上日在0.295-0.790%.

2-7天拆款利率区间在0.388-0.820%,上日在0.388-0.800%.央行今日维持委托大型银行代收隔夜资金利率在0.388%.

**短票发行量不多**

短票市场方面,票券商称,虽然有些外商银到期无法续做,但藉由其他银行或法人承做,补齐缺口不难,利率无甚变化.30天期内短票主要利率主要在0.86%,同上日.

对于本周四及周五将接连标售国库券及一年期央行存单,市场人士指出,即使押注央行9月底暂停升息,利率已然触顶,但料也不致于让银行大举竞标一年期存单,主要仍视各家对于一年期资金部位配置及利率要求而定;不过,票券商对于国库券可能较为积极,可做为养券部位之用.

央行今日存单到期金额141.5亿,存单发行金额尚待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周接下来依序到期为周三4,852.50亿、周四914亿、周五2,897.50亿.紧缩因子方面,本周五将有350亿台币的91天期国库券交割.

央行将于周五竞标364天期定期存单,金额为1,000亿台币,下周二发行.上个月标售时的加权平均得标利率为1.054%.[ID:nCT0388204]

拆款中心数据PIBC显示,修正後周一当日超额准备为负83亿台币,累计超额准备为负40亿台币,加计前期1%的超额准备为1,155亿台币.

**RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周二持平.月初资金维持适度宽裕,投信将定存到期及申购款投入RP市场,但交易商不一定有余券承作,以到期续作为主.

至于月底央行利率决策预期,市场看法分歧.资金调度人士表示,若以隔拆代收利率不断提高来看,月底或有升息的可能;不过,有交易商认为,央行于公开市场操作即能满足调节需求,预估将暂时维持利率不变.

他们并表示,先看本周五364天期央行存单的标售结果,以逐步厘清市场情势.而RP利率在无其他重大松紧因子影响下,本周交投利率料可持稳.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.(完)