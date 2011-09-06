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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 13:34 BJT

《企业看点》--9月6日财务活动报导摘要

路透班加罗尔9月6日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 两家英国媒体报导,英国银行业创业投资公司NBNK InvestmentsNBNK.L正洽商收购澳洲国民银行(NAB.AX)旗下的Clydesdale和Yorkshire银行.[ID:nL5E7K52IS]

* 华尔街日报报导,日本东芝(6502.T)正洽购美国Shaw集团SHAW.N所持核电企业西屋电气(Westinghouse Electric Co)20%股份,该交易将导致美国不再持有拥有125年历史的西屋电气的股权.[ID:nL3E7K600T]

* 经济时报报导,印度最大软件服务出口商--Tata Consultancy Services(TCS.NS)已提议出价5亿美元,收购德国旗舰航空企业--汉莎航空(Lufthansa AG)(LHAG.DE)旗下信息技术部门的控股权.[ID:nL3E7K60BL]

* 据彭博报导,全球最大奢侈品集团LVMH(LVMH.PA)成为寻求收购印度房地产开发商DLF(DLF.NS)旗下豪华酒店连锁企业Amanresorts International的买家之一.[ID:nL3E7K60F1]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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