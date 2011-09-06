《企业看点》--9月6日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透班加罗尔9月6日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 两家英国媒体报导,英国银行业创业投资公司NBNK InvestmentsNBNK.L正洽商收购澳洲国民银行(NAB.AX)旗下的Clydesdale和Yorkshire银行.[ID:nL5E7K52IS]
* 华尔街日报报导,日本东芝(6502.T)正洽购美国Shaw集团SHAW.N所持核电企业西屋电气(Westinghouse Electric Co)20%股份,该交易将导致美国不再持有拥有125年历史的西屋电气的股权.[ID:nL3E7K600T]
* 经济时报报导,印度最大软件服务出口商--Tata Consultancy Services(TCS.NS)已提议出价5亿美元,收购德国旗舰航空企业--汉莎航空(Lufthansa AG)(LHAG.DE)旗下信息技术部门的控股权.[ID:nL3E7K60BL]
* 据彭博报导,全球最大奢侈品集团LVMH(LVMH.PA)成为寻求收购印度房地产开发商DLF(DLF.NS)旗下豪华酒店连锁企业Amanresorts International的买家之一.[ID:nL3E7K60F1]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。