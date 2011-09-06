〔台湾债市〕殖利率续跌,欧洲主权债务危机扩大令避险需求增加

路透台北9月6日电---台湾债市殖利率周二续跌,延续上日的强劲多头攻势.因市场担心欧洲主权债务危机扩大,再加上台股随区域股市大跌,资金避险需求更为增加,令五年券100/6殖利率再创收盘新低纪录.

交易商认为,虽然央行仍一如往常标售364天期定期存单,委托代收隔拆利率也稳定走高,但市场气氛已一面倒认定央行在月底会停止升息.在此假设情形下,殖利率曲线将会趋平,中长券的表现将较短券为佳.

"市场悲观气氛充斥,连不追低的实质买盘也开始抢券.怕再不买,年底前看不到了目前的利率."一大型寿险交易员称.

另一大型证券商交易员则指出,若央行真如预期不升息,殖利率曲线的末端将趋于平坦化,各期券利差会缩窄."但现在还蛮陡的,尤其以10年券最有补跌机会."

台湾股市周二跟随地区股市走势收跌2.44%,至近三周收盘低位,加权股价指数.TWII挫跌184.38点至7,367.19点.最近两日跌幅扩大至5%,今年以来累计跌幅达18%左右.

央行于昨日傍晚宣布周五将进行每月例行的1,000亿台币一年期央行存单标售,下周二发行.此将成为研判市场对央行本月底是否持续升息的预期指标之一.

台湾央行将于9月29日召开第三季全体理监事会议.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -1.54 0.9396 *0.9320-0.9500 526.0

10 100/5 A00105=TWO -1.61 1.3661 1.3605-1.3800 74.0

20 100/7 A00107=TWO -3.45 1.7360 *1.7360-1.7650 10.0

30 100/8 A00108=TWO -2.50 1.8900 1.8900-1.9010 2.5

* 表创该券交易以来殖利率日低

针对後市,一寿险业交易员认为,台债殖利率能否再下跌一波,关键在于台股是否会跌破8月9日的盘中低点--7,148点.

"欧美股市相继破底,台股也不太乐观."她说.

另一证券商交易主管也指出,近日除非美国端出刺激经济方案,带动全球股市上扬,否则债市短线偏多走势不易扭转.且纵然台股真有反弹,"大盘指数要弹过7,800-8,000点的难度很高."

美国总统奥巴马周四料将公布一个就业创造方案,但分析师称由共和党控制的众议院可能砍掉其中很多最为雄心勃勃的部分.[ID:nCN1946729]

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.8900

20 100/7 A00107=TWO 1.7360

10 100/5 A00105=TWO 1.3661

5 100/6 A00106=TWO 0.9396

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)