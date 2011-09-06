〔台湾央行〕共发行596.5亿台币存单,发行馀额增加455亿

路透台北9月6日电---台湾央行周二表示,今日共发行596.5亿台币存单.相较存单到期金额141.5亿,存单发行馀额增加455亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期496亿台币,利率为0.87%;91天期95亿台币,利率为0.93%;182天期5.5亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行1,432亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆7,267.6亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後上周一当日超额准备为负83亿台币,累计超额准备为负40亿,加计前期1%的超额准备为1,155亿台币.(完)