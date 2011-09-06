《澳洲央行焦点》央行连续第10个月决议按兵不动,因全球经济笼罩阴霾

* 澳洲央行维持利率在4.75%不变,因全球经济存在不确定性

* 要谈通胀是否受到控制尚言之过早

* 周三将公布的第二季GDP料成长约1%

路透悉尼9月6日电---澳洲央行周二连续第10个月维持利率在4.75%不变,因全球市场动荡令全球经济前景黯淡,意味着政策将暂且按兵不动.

澳洲央行重申仍担心国内通胀前景,并表示要谈需求是否疲软至足以遏制物价压力尚为时过早.

"近几周全球金融市场环境十分不稳.因此,相较于今年早些时候,全球经济前景愈发不明朗,"澳洲央行总裁史蒂文斯在报告中写道.

"委员会仍担心中期通胀前景,"他说."关键问题在于,全球及国内成长放缓对于抑制通胀所起到的效应有多大."