《澳洲央行焦点》央行连续第10个月决议按兵不动,因全球经济笼罩阴霾

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 澳洲央行维持利率在4.75%不变,因全球经济存在不确定性
* 要谈通胀是否受到控制尚言之过早
* 周三将公布的第二季GDP料成长约1%
路透悉尼9月6日电---澳洲央行周二连续第10个月维持利率在4.75%不变,因全球市场动荡令全球经济前景黯淡,意味着政策将暂且按兵不动.
澳洲央行重申仍担心国内通胀前景,并表示要谈需求是否疲软至足以遏制物价压力尚为时过早.
"近几周全球金融市场环境十分不稳.因此,相较于今年早些时候,全球经济前景愈发不明朗,"澳洲央行总裁史蒂文斯在报告中写道.
"委员会仍担心中期通胀前景,"他说."关键问题在于,全球及国内成长放缓对于抑制通胀所起到的效应有多大."
鉴于全球金融市场动荡及对欧美重陷衰退的忧虑情绪,澳洲持稳利率不变的决议并未出乎外界的广泛预料.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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