〔全球金市〕现货金劲升1%改写纪录新高,受欧债及全球经济疑虑支撑

路透新加坡9月6日电---现货价周二劲升逾1%,涨至1,920美元上方的纪录高位,有关欧债危机恶化及全球经济成长停滞的疑虑,促使投资人撤出风险资产,转入黄金等避险资产.

现货金自8月初以来已12度改写纪录高位,这波涨势料将持续,因投资人无法预期欧债危机迅速化解,且全球经济有重陷衰退之虞.