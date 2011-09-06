版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 14:48 BJT

〔全球金市〕现货金劲升1%改写纪录新高,受欧债及全球经济疑虑支撑

路透新加坡9月6日电---现货价周二劲升逾1%,涨至1,920美元上方的纪录高位,有关欧债危机恶化及全球经济成长停滞的疑虑,促使投资人撤出风险资产,转入黄金等避险资产.

现货金自8月初以来已12度改写纪录高位,这波涨势料将持续,因投资人无法预期欧债危机迅速化解,且全球经济有重陷衰退之虞.

投资人密切注意欧洲本周一连串法律及政治事件,这些事件可能阻碍欧债危机化解.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐