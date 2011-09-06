〔全球金市〕现货金劲升1%改写纪录新高,受欧债及全球经济疑虑支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月6日电---现货价周二劲升逾1%,涨至1,920美元上方的纪录高位,有关欧债危机恶化及全球经济成长停滞的疑虑,促使投资人撤出风险资产,转入黄金等避险资产.
现货金自8月初以来已12度改写纪录高位,这波涨势料将持续,因投资人无法预期欧债危机迅速化解,且全球经济有重陷衰退之虞.
投资人密切注意欧洲本周一连串法律及政治事件,这些事件可能阻碍欧债危机化解.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。