〔台湾汇市〕台币兑美元收创近五个月新低,因市场风险胃纳降低

路透台北9月6日电---台币兑美元TWD=TP周二收贬4.1分,创近五个月新低,因央行自尾盘趁势助贬.美国经济有衰退之虞,加上欧债危机恐将再起,使得国际美元走坚,台股也追随区域走势而受挫,纷纷拖累台币走势.

汇银人士表示,避险情绪增加导致商品货币全线下挫,外商银行在台北汇市买汇力道加重,令台币逐渐向低位靠拢.不过,出口商在各个价位陆续挂出美元卖单,抵销部份美元买压,令台币跌势不至急遽扩大.

"美国和欧债两边都在烧,台股也是往下走.只要继续往下,场上买美金就越多."一位本地银行人士说.

他们预估,台币明日交投先看29.02-29.15元间,将持续追踪台股动态,若外资持续撤出,台币恐将延续弱势.

此外,交易员也指出,不排除央行于汇价剧烈波动时,适时进场调节,将密切注意央行动态.

台币兑美元上次收盘低位出现在4月19日,报29.125元.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘重跌2.44%,报7,367.19点;外资及陆资今日在台股卖超139.42亿台币,已连续三日卖超,累计金额为406.77亿.[ID:nCT0395576]

新兴汇市中,美元兑亚洲货币周二全面走升,亚洲股市颓势和对欧元区债务危机的不安情绪,打击风险胃纳,协助带动美元空头回补.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.112 29.071 29.052-29.114 29.090 7.65 6.35

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.103 29.028 29.050-29.110 29.050 4.81 3.05

COSMOS1

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PNDF

美元/台币一个月期 -0.070/-0.050 -0.070/-0.050

美元/台币六个月期 -0.450/-0.430 -0.445/-0.410

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