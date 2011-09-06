〔新债招标〕台湾化纤公司债定价低于预期,受益债市气氛偏多(更新版)

(新增市场人士说法)

* 台化五年期公司债以1.38%定价,低于预期

* 债市气氛偏多,有利于明日台电公司债标售

* 传统产业发债较有利,鸿海公司债不易标低

路透台北9月6日电---债市走多令公司债标售捷报频传.台塑集团旗下台湾化纤(1326.TW)五年期无担保公司债周二以1.38%定价,低于市场预期的1.40-1.45%.也令各方看好明日标售的台电公司债利率将持续走低.

但这可能不包括8日登场的鸿海(2317.TW)五年公司债标售.承销商认为,鸿海等电子股价近期跌幅剧烈,再加上总计有120亿台币的筹码供应,得标利率料落在1.50-1.55%间,与5月底标售时的定价利率1.51%相近.

"公债殖利率持续下跌,五年券100/6都到0.93%了,(台化公司债)利率贴水没有不合理."一证券商承销人员说.

台化公司债为台塑集团因六轻大火被勒令停工後,首家企业恢复标售公司债.市场原认为以台化"twAA-"的评等,应较"twAA+"的中钢(2002.TW)得标利率1.36%再加10个基点的利率贴水.

承销商指出,本次台化公司债的买家以寿险、银行等实质买盘为主.由于得标利率低于预期,再加上债市多头气氛热络,预料明日标售的台电公司债,七年期得标利率将落在1.50-1.55%,10年期则落在1.60-1.65%.较前次1.65%与1.75%的得标利率,下滑约10个基点.

台湾债市殖利率周二续跌,延续上日的强劲多头攻势.因市场担心欧洲主权债务危机扩大,再加上台股随区域股市大跌,资金避险需求更为增加,令五年券100/6殖利率再创收盘新低纪录.[ID:nCT0395540]

在债市多头气氛热烈带动下,多家大型企业也启动公司债标售计画.台湾最大公司债发行单位--台湾电力公司将在明日招标七年及10年有担保公司债,金额计划80亿台币.全球最大消费电子产品代工厂的鸿海,也将于周四标售五年期无担保公司债,总额60亿台币.

鸿海今年已发行三期金额共120亿台币公司债.公司于8月底又公告表示,将在不超过120亿台币的总额之内,发行今年度无担保公司债,目的是偿还短期负债.[ID:nCT0393222]

台塑集团位于麦寮六轻工厂7月底发生大火.一年七次的火灾公安事故,迫使集团旗下的台塑石化(6505.TW)董事长王文潮与总经理苏启邑请辞负责.行政院也要求相关设施停工检查维修.[ID:nCT0471345](完)