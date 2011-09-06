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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 15:41 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶触及两周低点,受经济疑虑冲击

路透曼谷9月6日电---东京期胶周二跌至两周低点,交易员称,期胶受到挥之不去的全球经济趋疲疑虑拖累,但油价上扬提供部分支撑.

东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶2月合约<0#JRU:>下跌4.6日圆,结算价报每公斤356.3日圆.该合约日内一度下跌1%至355.9日圆,创8月23日来最低.

上海主力1月期胶合约SNRF2升115元人民币,收报每吨32,910元人民币(5,153美元).

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