《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦9月6日电---以下为FXCM分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:持续走贬,只要汇价在盘中高位1.4125下方交投,这波跌势就会持续下去.今日目标价为1.3985.若站上1.4125,则将上探1.42美元.

美元/日圆:汇价在76.40-77日圆间游走,走势略微偏多.有鑑于此,我们预计美元只要在76.40以上交投,就会升向77.25及77.50日圆.

欧元/日圆:只要汇价低于108.60,走势就强力偏空;一旦汇价在该水准下方波动,则交易商料将趁修正之机放空欧元/日圆.我们今日的目标价为107日圆.

纽约 当日 今年来 2010年

0718GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4102 1.4090 +0.09 +5.42 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.72 76.89 -0.22 -5.46 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 108.19 108.37 -0.17 -0.38 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.7932 0.7868 +0.81 -15.03 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6107 1.6112 -0.03 +3.26 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9892 0.9901 -0.09 -0.75 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0556 1.0542 +0.13 +3.46 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8314 0.8319 -0.06 +6.71 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 81.010 81.070 -0.07 -2.48 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.750 63.940 -0.30 +0.79 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 123.57 123.92 -0.28 -2.44 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2687 1.2662 +0.20 -3.28 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 龚芳;审校 王冠中

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