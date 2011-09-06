〔新兴汇市〕美元兑亚洲货币上扬,受空头回补带动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月6日电---美元兑亚洲货币周二全面走升,亚洲股市颓势和对欧元区债务危机的不安情绪,打击风险胃纳,协助带动美元空头回补.
韩元KRW=KFTC引领亚洲货币走跌,下滑约0.5%且为连续第三个交易日下跌,外资在韩国股市了结获利.
亚洲货币本周回落,因欧元区主权债务危机忧虑再起,且美国上周五公布疲弱的就业数据,引发对于美国经济前景对亚洲冲击效应的忧虑.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。