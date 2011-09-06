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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 16:44 BJT

〔新兴汇市〕美元兑亚洲货币上扬,受空头回补带动

路透新加坡9月6日电---美元兑亚洲货币周二全面走升,亚洲股市颓势和对欧元区债务危机的不安情绪,打击风险胃纳,协助带动美元空头回补.

韩元KRW=KFTC引领亚洲货币走跌,下滑约0.5%且为连续第三个交易日下跌,外资在韩国股市了结获利.

亚洲货币本周回落,因欧元区主权债务危机忧虑再起,且美国上周五公布疲弱的就业数据,引发对于美国经济前景对亚洲冲击效应的忧虑.

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