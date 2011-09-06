《外汇动态》欧元/美元涨势不太可能持久不衰

0836GMT---欧元/美元EUR=因瑞士央行将欧元兑瑞郎最低汇率目标订在1.2000瑞郎而窜升,这肯定是个出脱的良机.

瑞士央行的政策可能会对欧元/瑞郎EURCHF=产生更具持续性的影响,但对于欧元/美元的影响则不会持久.

从欧元区或欧元自身看来,影响因素并未发生根本改变.

对于在1.4100美元下方放空欧元的投机客来说,瑞士央行宣布的时点显然很糟.

一旦尘埃落定,导致交易商更加看空欧元的相同理由,应该会再度促使其进场抛售.(完)

--编译 龚芳;审校 张涛

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