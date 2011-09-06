〔路透基点〕香港裕元工业寻求3亿美元三年期贷款

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月6日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,香港运动鞋制造商裕元工业(0551.HK)正寻求3亿美元三年期定期贷款,由花旗银行主办.
传闻承贷5,000万美元者包含所有费用价码为148个基点,承贷4,000万美元者为145个基点.
裕元为爱迪达斯(Adidas)和Nike等厂商供应运动鞋.该公司上回进行贷款融资是在2010年5月,规模和年期均同.上回的交易亦由花旗安排,最高层级包含所有费用价码为71.67个基点,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码60个基点,吸引了24家银行参贷,主要为台湾的银行.(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。