《欧洲经济焦点》意大利及希腊故态复萌,欧元区风雨飘摇

* 意大利及希腊未能实现承诺为主要担忧

* 欧元兑美元跌至近两个月低位

* 梅克尔面临EFSF投票倒戈风险

* 德国重申反对欧元区共同债券

路透柏林9月6日电---欧洲阻止债务危机的努力周二看来面临的危险益发升高,外界怀疑意大利和希腊是否有决心推动夥伴国所要求的撙节举措,且德国更坚决反对进一步援助.

意大利发生全国性大罢工,总理贝鲁斯柯尼政府急忙争取议会支持改革计画、提出新的加税及预算措施.

政府表示,在修正後的撙节计画中,将包括调升增值税并推出平衡预算宪法修正案.意大利政府因作法杂乱无章而遭受信誉危机,重创金融市场.

另一方面,希腊在财政改革上进度落後,也让其面临新救援资金失去着落的危险,并促使德国总理梅克尔所属政党的议员要求希腊退出欧元区.