《欧洲经济焦点》意大利及希腊故态复萌,欧元区风雨飘摇

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 意大利及希腊未能实现承诺为主要担忧
* 欧元兑美元跌至近两个月低位
* 梅克尔面临EFSF投票倒戈风险
* 德国重申反对欧元区共同债券
路透柏林9月6日电---欧洲阻止债务危机的努力周二看来面临的危险益发升高,外界怀疑意大利和希腊是否有决心推动夥伴国所要求的撙节举措,且德国更坚决反对进一步援助.
意大利发生全国性大罢工,总理贝鲁斯柯尼政府急忙争取议会支持改革计画、提出新的加税及预算措施.
政府表示,在修正後的撙节计画中,将包括调升增值税并推出平衡预算宪法修正案.意大利政府因作法杂乱无章而遭受信誉危机,重创金融市场.
另一方面,希腊在财政改革上进度落後,也让其面临新救援资金失去着落的危险,并促使德国总理梅克尔所属政党的议员要求希腊退出欧元区.
就在六周前,欧元区领导人才齐聚在布鲁塞尔,同意了新的反危机举措,其中包括对希腊提供二次纾困案,及赋予欧元区纾困基金新的权限.如今这些策略看来将土崩瓦解.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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