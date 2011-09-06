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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 07:30 BJT

****日韩经济指标预测--9月7日-9月14日****

路透9月7日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------9月5日当周-------------------------------

9月6日(二)

2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 11,508

9月7日(三)

0300 韩国L货供额(较上年同期) 7月 -- +8.1%

0300 日本央行利率决定 9月 -- 0.10%

0500 日本领先指标 7月 -- +3.8

同时指标 -- +2.5

2350 日本银行放款(较上年同期) 8月 -- -0.5%

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超382

外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,380

2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 7月 -31.3% -50.2%

未经季节调整的经常账金额(亿日圆) 盈馀11,800 盈馀5,269

2350 日本机械订单(较前月) 7月 -4.1% +7.7%

(较上年同期) +8.5% +17.9%

9月8日(四)

0100 韩国央行利率决定 9月 3.25% 3.25%

0500 日本服务业景气判断指数 8月 -- 52.6

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- +0.4%

(较上年同期) -- +6.5%

2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 -2.2% -1.3%

实质GDP(较前季) -0.5% -0.3%

资本支出(较前季) -1.9% -1.3%

9月9日(五)

0500 日本消费者信心指数 8月 -- 37.0

-----------------------------------9月12日当周-------------------------------

9月11日(日)

2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 8月 -- +0.2%

(较上年同期) -- +2.9%

2350 日本企业调查指数 第三季 -- 负23.3

9月12日(一)

暂无重要经济数据公布

9月13日(二)

暂无重要经济数据公布.

9月14日(三)

0430 日本工业生产 7月修正值 -- +0.6%

产能利用指数 -- +5.2%

2330 日本路透短观制造业景气判断指数 9月 -- 正6

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- --

外资投资日本股票(亿日圆) -- -- (完)

--编译 张若琪;审校 徐文焰

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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