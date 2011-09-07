〔香港新股〕中国休闲食品拟下周四参加港交所聆讯,募资1-2亿美元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月7日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国休闲食品集团计划于9月15日(下周四)参加港交所聆讯，募资1亿至2亿美元。如顺利过关，该交易将于9月19日开始推介，预计进行两个星期。而路演和定价时间表尚未确定。
中银国际和花旗(C.N)负责安排是次交易。
该公司2005年8月曾于新加坡上市，在2010年4月完成私有化後退市。该公司旗下的果冻品牌“蜡笔小新”，在中国果冻市场占有率约7%。(完)
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--整理 杨淑祯 ;审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。