〔香港新股〕中国休闲食品拟下周四参加港交所聆讯,募资1-2亿美元--IFR

路透9月7日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国休闲食品集团计划于9月15日(下周四)参加港交所聆讯，募资1亿至2亿美元。如顺利过关，该交易将于9月19日开始推介，预计进行两个星期。而路演和定价时间表尚未确定。

中银国际和花旗(C.N)负责安排是次交易。

该公司2005年8月曾于新加坡上市，在2010年4月完成私有化後退市。该公司旗下的果冻品牌“蜡笔小新”，在中国果冻市场占有率约7%。(完)

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