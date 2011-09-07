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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 08:09 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--9月7日-9月14日

(除特别说明,均为GMT时间)

9月7日(三)

曼谷--泰国央行总裁张旭州公布8月会议纪录(0200).

香港--中国人民银行货币政策委员会前委员樊纲以"中国经济将放缓?"为主题发表演说.(0500)

孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn在一场资本市场年度大会中发表演说.(0500)

阿布扎比--阿拉伯联合酋长国阿拉伯财政部长理事会会议.

布拉迪斯拉发--欧洲央行管理委员会委员暨斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)向斯洛伐克政府简报欧元区现状及稳定措施.(0800)

华沙--波兰货币政策委员会会议(最後一日).

布达佩斯--匈牙利央行公布8月23日议息会议纪录(1200).

波兰克莱尼卡--波兰总统Bronislaw Komorowski出席东欧经济论坛.

圣地亚哥--智利央行公布季度货币政策报告.

9月8日(四)

首尔--韩国央行货币政策委员会会议.

吉隆坡--马来西亚央行货币政策委员会会议.

马尼拉--菲律宾货币政策委员会会议.

雅加达--印度尼西亚央行理事会会议.

贝尔格莱德--塞尔维亚货币政策委员会会议.

利马--秘鲁央行举行议息会议.

伦敦--中国人民银行行长周小川在英国企业董事协会(Institute of Directors)发表谈话.

墨西哥城--墨西哥央行总裁卡斯腾斯参加评级机构穆迪的年度会议.

墨西哥城--墨西哥政府提交2012年预算给国会.

9月9日(五)

法国马赛--七国集团(G7)部长级会议(至9月10日).各国财长和央行总裁将出席.

墨西哥城--墨西哥央行公布8月26日货币政策委员会(MPC)会议纪录.

9月11日(日)

加州旧金山--第三届亚太经合组织(APEC)高级官员会议及其他相关会议(至9月26日).

9月12日(一)

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布月度石油市场报告.

9月13日(二)

阿比让--国际货币基金组织(IMF)举行记者会为其象牙海岸(科特迪瓦)任务作总结.

9月14日(三)

萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)举行货币政策会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)检讨印度贸易政策.(至9月16日)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张若琪

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