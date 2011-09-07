〔欧洲金融〕希腊为受援提供担保品的解决方案可能要等到9月底--消息人士

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透布鲁塞尔9月6日电---欧元区官员周二表示,芬兰要求希腊对新贷款提供担保品一事,鉴于法律上的复杂性,可能要到9月底之後才会得出明确的解决方案.
欧元集团主席贾克上周表示,他预期在9月16日于波兰举行的非正式欧盟财长会议中会针对担保品达成协议.
但欧元区官员表示,明确的解决方案可能得花更长的时间.
"我认为这在技术上很复杂,可能将花更长的时间,"一位参与准备工作的欧元区官员表示."我认为最快月底,这个问题主要是法律层面的,它们是非常、非常复杂的法律问题."
斯洛伐克、奥地利及荷兰也表达了希望希腊对贷款提供担保品的意愿,但欧元区官员们则急欲为对芬兰提供担保品这类的情况设限.芬兰是唯一国会做出这类要求的国家.
若该问题不能解决,希腊将无法得到新的金援,导致明年後可能发生违约,因此有找出解决方案的压力.
"有很大的政治压力,必须在9月16日从政治层面上解决这个问题,但之後可能得继续技术方面的工作,"第二位欧元区官员表示.
"在未来几天并不是百分之百的准备好."(完)
--编译 戴素萍;审校 张荻
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