《台湾报摘》--经济日报9月7日

* 头版头条:

--美国供给管理协会(ISM)虽公布8月份服务业景气扩张优于预期,但仍不敌欧债危机恶化的威胁,美国股市三大指数早盘跌幅都超过2%,欧股也同步下滑.

* 其他:

--台积电(2330.TW)研发副总经理林本坚昨日出席SEMICOM Taiwan展前记者会表示,台积电28奈米制程可望在第四季小量生产,预定明年初量产.业者估计,台积电28奈米进度领先三星(005930.KS),直追英特尔(INTL.O).

--台塑麦寮六轻昨日再传火警,起火点是台塑化(6505.TW)旗下一座烷化工厂,这是一年多来第八次火烧事件.台塑化主管表示,该厂原本就在停炉检修中,火灾对公司产值影响不大.经济部认为,不会将这次小事故列入六轻一年内的第八次重大工安事故.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.