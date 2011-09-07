《台湾报摘》--经济日报9月7日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--美国供给管理协会(ISM)虽公布8月份服务业景气扩张优于预期,但仍不敌欧债危机恶化的威胁,美国股市三大指数早盘跌幅都超过2%,欧股也同步下滑.
* 其他:
--台积电(2330.TW)研发副总经理林本坚昨日出席SEMICOM Taiwan展前记者会表示,台积电28奈米制程可望在第四季小量生产,预定明年初量产.业者估计,台积电28奈米进度领先三星(005930.KS),直追英特尔(INTL.O).
--台塑麦寮六轻昨日再传火警,起火点是台塑化(6505.TW)旗下一座烷化工厂,这是一年多来第八次火烧事件.台塑化主管表示,该厂原本就在停炉检修中,火灾对公司产值影响不大.经济部认为,不会将这次小事故列入六轻一年内的第八次重大工安事故.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。