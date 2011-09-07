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中国财经报道 | 2011年 9月 7日 星期三 08:19 BJT

〔标题新闻〕eBay聘请汤森路透前高阶主管Devin Wenig管理其最大部门全球市集业务

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E7851VT]

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