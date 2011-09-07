〔欧洲金融〕国际金融协会称,有信心希腊以旧债换新债计画会成功

路透华盛顿9月6日电---国际金融协会(IIF)周二表示,希腊债券以旧换新的计画虽然面临挑战,但IIF对于该计画最终获得必要的投资人支持抱持信心.

"和投资人正在进行的初步讨论情况相当令人振奋,我们仍然有信心可以克服阻碍,可以达成协议来落实计画,"IIF总裁达拉拉说.

达拉拉承认,这项计画要完成存在挑战,总的来说与欧洲政局息息相关;不过他有信心可以克服.

他说其它问题包括:该计画有多项因素必须获得欧元区某些国家国会的批准、对希腊的额外贷款要求担保、以及希腊本身的经济疲软.

达拉拉说在提出正式提案前,IIF正在就债务交换的各种选项与欧洲监管单位及投资人交换讯息.

这项提案利用旧债换新债来减轻希腊负担,将到期时间10年以内的债券转换为附加额外担保的30年期公债、或15年期公债,使债权人的持有风险低于原有债券.

考虑中的四个债券交换选项设计为将债权人的损失一律控制在净现值的21%,以作为投资人分担希腊第二笔纾困案的一部分.

达拉拉补充道,"当各方面投资人见到完整提案,并充分了解後,对于此一提案的支持可能非常强劲,但要充分了解可能需要花上数周时间."

希腊财政部在一项声明中表示,他们乐观认为这个过程终将成功.

**拒绝强制调整资本结构**

IIF代表全球逾400家民营银行,该组织也正在评估日前国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德所呼吁的,在面临全球成长疲弱的情况下,欧洲银行应重整资本结构.

达拉拉说,金融市场并不担心银行资本,不过他们忧心某些欧洲政府达成修正後的财政目标的承诺,以及整体欧债情况.

他表示并没有"强制调整资本结构的广泛需求"."欧洲银行需要这类强制资本结构调整的银行家数,在我看来其实非常、非常有限,而且是局限于中小型规模的机构."(完)