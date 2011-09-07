〔欧洲金融〕未有对欧元区银行提供额外资本援助的计画--消息人士

路透布鲁塞尔9月6日电---消息人士指出,除对希腊、爱尔兰及葡萄牙的紧急贷款计画中所订定的资金,欧元区各国政府并未计画向银行业进一步注资.

欧元区官员在周一及周二讨论银行业资本重组议题,这是9月16日于波兰召开欧盟财经首长非正式会议前的部分准备工作之一.

先前国际货币基金组织(IMF)呼吁增资以强化欧洲银行产业,使得上述议题再度浮上台面,在一份未正式公布、但却被媒体取得的报告中指出,草拟中的额外资金需求为2,000亿欧元.

"我们已经与IMF讨论细节,IMF也已同意此一初步数字将下修,而下修幅度将会相当大."参与相关会谈的一名欧元区官员表示.

"欧元区银行体系有额外注资的必要,但资本重组的规模远低于IMF的初步数据."该名官员表示.

多位欧元区官员估计,在7月欧洲银行业压力测试之前,银行业者合计已经筹措约500亿欧元额外资本,目前有6-9个月的时间进一步筹措必要资本.

"筹资来源绝对是民间资金.在公共资金方面,除现有三个计画中规定的金融业紧急储备水准,我们并未有大规模计画、或任何银行资本重组计画."

资本需求也有可能通过并购来加以解决.第二名欧元区官员表示,惟有在6-9个月过後那些遭点名银行未能达成充分资本水准的情况下,才会走到让政府动用公共资金的一步.

在欧元区的纾困计画中,欧元区已经规画100亿欧元的希腊银行业援助资金,而爱尔兰及葡萄牙的规模则分别为350亿及120亿.(完)