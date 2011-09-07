《台湾报摘》--工商时报9月7日

* 头版头条:

--国际股市重挫,台股再次回测7,148点波段低点,上市柜公司股价也面临回档压力,昨天有九家上市柜公司收盘股价跌破现增认购价,增资募集面临严峻考验.

* 其他:

--台湾金管会周二宣布,开放金控以100%持股的创投子公司赴中国大陆设立创投管理公司.这也是继金管会日前放宽公股银行赴陆设点选项,以及开放海外分行对陆企和大陆人民授信後,两岸政策另一大松绑.

--为展现深耕台湾市场决心,纽约证交所上市公司联博集团(AllianceBernstein Holding L.P.)(AB.N)宣布将收购汇达投信股权,这也是继施罗德(SDR.L)、贝莱德(BLK.N)、未来资产037620.KS等国际级的资产管理集团後,再一次有外资出手并购台湾投信.

--看好发光二极体(LED)照明的未来,晶元光电(2448.TW)副总范进雍指出,LED今年在背光市场面临供过于求压力,因此也让下一代应用市场--照明时代将提前来到,业内原预计在2013年才可见照明市场崛起,现在看来将提前在明年就会发生.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.