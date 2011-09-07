《台湾报摘》--工商时报9月7日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--国际股市重挫,台股再次回测7,148点波段低点,上市柜公司股价也面临回档压力,昨天有九家上市柜公司收盘股价跌破现增认购价,增资募集面临严峻考验.
* 其他:
--台湾金管会周二宣布,开放金控以100%持股的创投子公司赴中国大陆设立创投管理公司.这也是继金管会日前放宽公股银行赴陆设点选项,以及开放海外分行对陆企和大陆人民授信後,两岸政策另一大松绑.
--为展现深耕台湾市场决心,纽约证交所上市公司联博集团(AllianceBernstein Holding L.P.)(AB.N)宣布将收购汇达投信股权,这也是继施罗德(SDR.L)、贝莱德(BLK.N)、未来资产037620.KS等国际级的资产管理集团後,再一次有外资出手并购台湾投信.
--看好发光二极体(LED)照明的未来,晶元光电(2448.TW)副总范进雍指出,LED今年在背光市场面临供过于求压力,因此也让下一代应用市场--照明时代将提前来到,业内原预计在2013年才可见照明市场崛起,现在看来将提前在明年就会发生.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。