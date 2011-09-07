〔美国金融〕联邦住房金融局诉讼案恐令美国银行业者蒙受巨额损失

路透夏洛特9月6日电--根据分析师估算,倘若联邦住房金融局(FHFA)对银行抵押贷款债券提起的一系列诉讼胜诉,美国银行业者可能得面临最高390亿美元的损失.

该初步估算突显出美国银行业者可能因不佳抵押贷款而蒙受数以十亿计的额外损失.周二时这已造成银行股卖压全面涌现.

FHFA周五对17家大型银行和金融机构提起诉讼,指控其售予房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB约1,960亿美元的抵押支持证券(MBS)有不实的描述.[ID:nCN1943191]

FHFA并没有在诉讼中披露其寻求什麽样的索赔.

周二时,FHFA在声明稿中表示,估算向银行的索赔将是言之过早且有误导之虞,但指出任何金额向循法律途迳来决定.

Sanford Bernstein银行分析师John McDonald在周二的研究报告中表示,以最糟的情况来估算,最大几家银行可能面临数十亿美元的额外损失.

McDonald表示,以今年稍早向瑞银提起的类似诉讼案来看,FHFA对45亿美元的抵押贷款债券索赔损失9亿美元.

根据该比率,McDonald认为银行业者可能面临390亿美元的损失,其中美国银行(BAC.N)损失115亿美元、摩根大通(JPM.N)65亿美元,花旗集团(C.N)为7亿美元.

但这些对诉讼案潜在冲击的看法差距相当大,分析师们表示最终金额将取决于难以预料的法院诉讼程序.

Keefe, Bruyette & Woods分析师Bose George则估算银行业者可能面临600亿美元的损失.(完)