《台湾重要政经日程》--9月7日-1月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
==================今日重要政经消息======================
9/7 (三)
--10:00 营建署公布"第二季住宅需求动向"记者会.
--台电80亿台币有担保公司债标售.
==================近期重要政经消息======================
9/8 (四)
*--鸿海(2317.TW)标售60亿台币五年期无担保公司债.
--12:20 央行标售91天期国库券,金额350亿台币.
--14:00 信评机构惠誉举行年度记者会.
--16:00 财政部公布8月进出口金额,7月出口年增率17.6%,6月出口年增率14.0%.
9/9 (五)
--12:20 央行标售1,000亿台币364天期定期存单,13日交割.
9/12 (一)
--台湾金融市场因中秋节休市一天.
9/20(二)
--16:00 经济部公布8月外销订单,7月年增率为11.12%.
9/22(四)
--16:00 主计处公布8月经季节调整失业率,7月为4.37%.
9/23(五)
--16:00 经济部公布8月工业生产,7月年增率为3.93%.
9/26 (一)
--16:10 央行公布8月货币总计数,7月年增率是6.18%.
9/27 (二)
--16:00 经建会公布8月领先指标月变动率,7月领先指标指数较上月微升0.04%.
9/27 (二)
--12:20 央行标售10年100/9期公债,金额350亿台币.
10/5 (三)
--16:00 主计处公布9月消费者物价指数(CPI)年增率,8月为成长1.34%.
--16:10 央行公布9月底外汇存底,8月底为4,002.94亿美元.
10/10 (一)
--台湾金融市场因国庆日休市一天.
11/21(五)
--16:10 央行公布第三季经常帐、国际收支.第二季经常帐顺差90.2亿美元,国际收支顺差49亿美元.
2012年
1/14(六)
--总统与立法委员选举.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。