〔中国贸易〕巴西向部分进口中国钢铁产品课徵反倾销税,为期五年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透巴西利亚9月6日电---巴西当局周二表示,将对部分中国钢铁产品课徵进口关税,这是该国保卫国内困苦经营的制造商的最新措施.
巴西外贸部表示,将会对中国进口输油钢管课徵每吨743美元的反倾销税,为期五年.
这是巴西总统迪尔玛・罗塞夫(Dilma Rousseff)1月1日上任以来,对进口采取强硬态度的多项举措之一,尤其是针对中国的进口品.
巴西政府新的反倾销税措施将有90天的回溯期,以避免进口商囤积政府正在进行反倾销调查的商品.
许多巴西制造商在国内外均面临市占率遭外国竞争对手侵蚀的问题.
当地产业领袖表示,巴西币值偏高及中国出口补贴是当地制造商不敌竞争者的原因.
但多位分析师指出,税务负担增加以及国内生产率偏低,同样也是巴西竞争力下滑的原因.(完)
--编译 张明钧;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。