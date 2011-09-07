〔中国贸易〕巴西向部分进口中国钢铁产品课徵反倾销税,为期五年

路透巴西利亚9月6日电---巴西当局周二表示,将对部分中国钢铁产品课徵进口关税,这是该国保卫国内困苦经营的制造商的最新措施.

巴西外贸部表示,将会对中国进口输油钢管课徵每吨743美元的反倾销税,为期五年.

这是巴西总统迪尔玛・罗塞夫(Dilma Rousseff)1月1日上任以来,对进口采取强硬态度的多项举措之一,尤其是针对中国的进口品.

巴西政府新的反倾销税措施将有90天的回溯期,以避免进口商囤积政府正在进行反倾销调查的商品.

许多巴西制造商在国内外均面临市占率遭外国竞争对手侵蚀的问题.

当地产业领袖表示,巴西币值偏高及中国出口补贴是当地制造商不敌竞争者的原因.

但多位分析师指出,税务负担增加以及国内生产率偏低,同样也是巴西竞争力下滑的原因.(完)