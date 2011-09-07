〔美国个股〕韩国公正交易委员会突袭谷歌首尔办公室--消息人士

路透华盛顿/旧金山9月6日电---根据一位熟悉事件的消息人士说,韩国反托拉斯官员周二突袭谷歌(Google Inc)(GOOG.O)位于首尔的办公室.更加增添谷歌面临全球监管机构的压力.

全球排名第一的搜寻引擎谷歌目前在美国、欧洲均受到反托拉斯当局的调查.

消息人士因事件过于敏感要求匿名.这位人士说韩国公正交易委员会的官员周二早上进入谷歌办公室,并计画周三再来造访.

韩国的入口网站业者在4月向反托拉斯当局投诉,指控谷歌在行动搜寻市场以不公平手段压制竞争.

在这项联合控诉中,NHN Corp (035420.KS)和Daum Communications Corp说,Android智能手机内建谷歌搜寻引擎做为系统默认的导航工具,"有计画地"设计成几乎无法转至其他选择.

谷歌周二在声明中说,它并未要求使用Android软体的行动电话制造商引入谷歌搜寻引擎,或者其他谷歌应用.

谷歌还说,韩国公正交易委员会对该公司业务的任何问题,谷歌都将配合解答.(完)